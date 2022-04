Arsene ALLOGO

J’ai passé les deux dernières années à donner aux particuliers et aux professionnels les moyens d'exploiter au mieux les solutions de sécurié dans le cadre de leurs activités. J’ai acquis la capacité à transmettre des expériences uniques à ces peronnes par le biais de briefings, d'ateliers et d'événements en entreprise. De plus l’excellence en matière de service client m’a permis de me concentrer sur le point le plus important de la relation commerciale : le client. Je souhaite désormais étendre mon expérience et mon savoir-faire au service d;une entreprise au l'évolution est au coeur du leadership.



Mes compétences :

C Programming Language

C++

Intrusion Detection System

Intrusion Prevention System

Java

Linux

Microsoft C-SHARP

Personal Home Page

Software as a Service

TCP/IP

UNIX