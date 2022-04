Arsène BAZI

Diplômé en Master 2 Electronique Electrotechnique et Automatique, spécialité Energie et Fiabilité de l’Université de Montpellier 2, je suis désormais Consultant junior indépendant en systèmes énergétiques.

Durant mon cursus universitaire, j’ai pu acquérir diverses connaissances et compétences sur l’usage de l’électricité, notamment j’ai réalisé différentes études ayant trait à la production électrique, ainsi qu’à la fiabilité des systèmes et des composants, dans la modélisation et conception de systèmes contrôle-moteur et d’équipements électriques. Ces conceptions participaient notamment à la mise en œuvre des énergies renouvelables.

Au cours de mon stage de fin d’étude au sein de la Société FRANCE TELECOM Orange Lab R&D, j’ai pu participer à la réalisation d’un Démonstrateur d’alimentation intelligente pour plusieurs ICT. Ce projet m’a conduit à mettre en œuvre un certain nombre de compétences techniques (choix des convertisseurs à découpage, mise en place d’un schéma électrique, conception des différentes tensions de sortie, etc.), organisationnelles (élaboration d’un cahier des charges, respect des coûts et des délais, etc.) et relationnelles (travail en collaboration avec différents interlocuteurs, etc.)

De plus, je suis doté d’une bonne maîtrise des logiciels d’électrotechnique et de l’anglais technique, ceux-ci seront indispensables à la réalisation des missions qui me seront confiées.

Disponible de suite et très motivé, je souhaite faire bénéficier votre société de mes compétences et savoir faire, dans le domaine des Systèmes Energétiques et notamment Electrique.

Je me tiens à votre entière disposition pour vous apporter des informations complémentaires.



Mes compétences :

Énergies renouvelables

PSIM

MATLAB

Électricité bâtiment

Électrotechnique

Énergie et fiabilité des systèmes

Électricité industrielle