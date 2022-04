Arsene DAVAL

Bonjour,



Je suis étudiant en aménagement de l'espace et des territoire. J'ai découvert ces domaines après mon baccalauréat scientifique. J'ai tout de suite était intéressé par le monde des collectivités, que je ne connaissais pas avant.



Je souhaite continuer mes études dans ces domaines, je n'ai pas de préférence pour un sujet (tourisme, travail, économie...), j’apprécie découvrir et apprendre encore et encore.



Je suis une personne souriante et toujours de bonne humeur, je sais m'intégrer facilement dans un groupe. Et je suis quelqu'un qui s'investit beaucoup dans le travail demandé et dans des associations



Mes compétences :

Recherche de financement

Animation de réunions

Mobilité nationale

Communication orale

Conduite de projet

Diagnostic de territoire