Arsène DOUBOGAN

Je suis Ingénieur Principal des Travaux Publics avec 24 ans d'expérience avérée dans le BTP en entreprise générale de construction puis en Bureau d'études de suivi et de contrôle de travaux .

J'interviens comme consultant dans les domaines suivants:

- Bâtiment

- Ouvrage d'art et de desserte rurale

- Ouvrage d'assainissement

- Ouvrage maritime

- Ouvrage de Génie-Civil

- Routes neuves

- Piste rurales etc..



Mes compétences :

Endurance

MES