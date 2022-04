Arsene ENGUENE

Je suis Ingénieur du Génie Maritime option Mécanique Naval formé à la FGI (Faculté de Génie Industriel) de l’Université de Douala, doublé d’un Certificat ISPS obtenu avec mention Très Bien. Après avoir fait différents stages dans plusieurs entreprises, j’ai acquis une riche expérience en matière de réparation navale, conception des systèmes hydrauliques, fonctionnement des systèmes constituant un navire, chaudronnerie, tuyauterie et peinture. Je possède des aptitudes en maintenance et qualité industriel, En dehors capacités techniques ci-dessus, je suis apte en management des entreprises. Par ailleurs, j’ai développé un esprit de créativité et d’originalité. J’ai un esprit d’équipe et des qualités relationnelles poussées; Je suis dynamique, organisé, ambitieux et déterminé.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Mécanique

Hydraulique

Management

Reparation naval

Sécurité industrielle

Maintenance industrielle

SOLIWORKS

Mécanique générale

Mécanique des fluides