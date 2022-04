Arsène Fabrice GUIHOUNOU

Je suis un jeune qui a reçu la grâce de Dieu en recevant de lui l'intelligence et la sagesse. Après de brillantes études et un parcours professionnels acceptables, je me retrouve aujourd'hui au sein d'une équipe jeune et compétente pour faire ce que j'aime le plus. Je suis quelqu'un selon les témoignages de mes proches avec un don de soi énorme; sympathique...

Je suis là pour me faire des relations professionnelles et amicales.



Mes compétences :

Créatif

Relation client

Marketing stratégique

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Internet Explorer

Microsoft Excel