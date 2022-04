Arsene FANMOÉ

Jeune Camerounais, titulaire d'une licence en Ingénieurie des réseaux et télécommunications; d'un diplôme universitaire de technologie en Génie électrique option électronique, résident à Douala. Passionner des techniques de l’information et de la communication, de l'informatique. Je suis dynamique, travailleur, en quête perpétuelle de connaissances, peu travailler sous pression. je suis disponible pour tout opportunités de travail et ou de stage professionnel



Mes compétences :

 Bonne connaissance en Réseaux : Réseaux sans fil

 Bonne connaissance en Télécommunications : anten

Bonne connaissance en électronique: circuit électr

Bonne connaissance du multimédia du langage HTML

Cascading Style Sheets