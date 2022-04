Arsène FARAUX

Géographe urbaniste diplomé de l'Institut Français d'Urbanisme

Master II Urbanisme et Aménagement des collectivités locales

CE Architecture et Patrimoine en PVD Ecole Architecture de Paris Belleville

Etudes sur la restructuration du centre ancien de Créteil

Patrimoine architectural et développement urbain à la Guadeloupe



1996-2000 Chargé d'études à l'Agence Foncière de la Guadeloupe

2000-2003 Chargé d'études en urbanisme au CAUE de la Guadeloupe

2003- 2005 Directeur par intérim du CAUE de la Guadeloupe

depuis 2006 Directeur adjoint du CAUE de la Guadeloupe

Depuis 2016 Maitre de conférences associé à l'Université des Antilles



Mes compétences :

Géomatique

