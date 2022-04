Arsene Franck ZOGO ELOGO

Communicateur de formation, marketiste de profession! faire connaitre, faire aimer et faire un adopter un produit, une idée ou un concept là se trouve ma passion. en 5 années d'expérience j'ai appris que la connaissance de celui qu'on veut toucher est primordiale lorsqu'il s'agit de modifier et influencer ses perceptions. alors chaque jour je suis un peu plus curieux; des gens, de mon environnement des différentes sociétés et cultures. j'aime mon métier!



Mes compétences :

Stratégie de communication

Marketing opérationnel

Communication externe

Développement commercial

Marketing stratégique

Relations Presse

Communication événementielle

Communication