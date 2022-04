Arsène GUEU

Je m'appelle GUEU Arsène et j'ai 30 ans.

Après des Etudes supérieures en CHIMIE, MICROBIOLOGIE et BIOCHIMIE option CONTRÔLE de QUALITÉ à l'Ecole Supérieure des Technologies-LOKO, j'ai effectué un stage de 04 mois au Laboratoire de Chimie-Microbiologie de ladite école. Aujourd'hui, je souhaite intégrer une Entreprise afin de valoriser davantage et mettre mes compétences en matière de GESTION QUALITÉ, SCIENCES et TECHNOLOGIES des LABORATOIRES à son service.



Mes compétences :

Gestion de Qualité

Chimiométrie

Microbiologie alimentaire

Biotechnologies

Microbiologie industrielle

Chimie

Sciences et Technologies des Laboratoires

