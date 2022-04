Arsène Joel KUATE

Je suis un traducteur indépendant à même de produire la version française et espagnole de tout type de texte. Les techniques de recherche documentaire acquises au cours de ma formation et les techniques de résolution des problèmes traductologiques me permettent de traduire n’importe quel type de texte. Toutefois, je traduis avec aisance et plaisir les textes juridiques, publicitaires, généraux, économiques et techniques, les rapports. Je suis également prêt à entreprendre des travaux de recherche devant aboutir à la construction d’une base terminologique solide et exploitable. Je suis aussi disponible pour donner ma modeste contribution aux questions d’ordre linguistique. Chaque fois que j’ai l’occasion, je participe, volontiers, aux groupes de travaux. Ma vaste culture générale me permet de comprendre rapidement beaucoup de choses, me permet de m’adapter rapidement dans des contextes multiculturels. Je suis disposé à travailler avec des équipes plurilingues et multiculturelles. Je suis aussi capable de travailler sous pression et stress. Je maîtrise le Pack Office. J’ai une maîtrise des outils modernes d’aide à la traduction tels Trados, Wordfast et MémoQ. Outre la traduction, mon activité principale, j’offre également les services de rédaction, relecture, correction, révision et édition des textes. Sentez-vous libre de me contacter pour une éventuelle collaboration.

Cordialement.



Mes compétences :

Enseignement universitaire

Assistance administrative

Communication

Enseignement

Relecture / corrections

Édition

Rédaction scientifique

Rédaction de contenus

Traduction juridique

Traduction technique

Traduction espagnol français

Traduction anglais français