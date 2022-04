Www.arsenejurman.com



Je m'appelle Arsène Jurman, j'ai poussé mes premiers hurlements de terreurs le 17 Mars 1988 dans une clinique d'Auxerre, en Bourgogne. Après avoir perdu toutes les visières de mes figurines Lego et dépouillé l'ensemble des armures des Chevaliers du Zodiaques, j'ai commencé dès la primaire à exprimer mes émotions sur papier jusqu'aux murs de ma maison dans ma période hippie pré-adolescente. Après avoir niqué mes jeans, déjà slims, sur les chaises pas confortables du Lycée Pierre Larousse à Toucy (89), où j'ai obtenu mon Bac Littéraire option audiovisuel et anglais renforcé; j'ai attéri à Dijon. La capitale internationale de la moutarde m'a accueilli durant 6 longues années à l'Ecole Nationale Supérieure d'Art de Dijon (ENSA) où j'ai réussi à braver les épreuves des jurys et artistes sans scrupules en obtenant à la fois mon DNAP Art avec mention, et en subtilisant, en juillet 2013, le DNSEP Art.

Besoin d'un cadreur pour filmer vos reportages sur les lamas au groenland ? D'un monteur post-prod pour assembler le tout sur un ordinateur de la marque à la pomme ? D'un graphiste pour créer le logo de votre association de pétanque sur poney ? D'un photographe pour mettre votre entreprise de créations de biberons designs en avant? D'un artiste peintre pour créer une fresque dans votre nouveau bar à tapas hipster où l'on écoute de l'electro berlinoise ?



Je suis là pour VOUS.



Mes compétences :

Montage vidéo

Cadreur

Artiste plasticien