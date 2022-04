Arsène KADJO

-Enseignant Chercheur Université Péléforo Gon Coulibaly de Korhogo

-Enseignant Vacataire en Développement Local à l'ENA (Ecole Nationale d'Administration Côte d'Ivoire)

-Consultant Etude d'Impact environnemental et Social au PUIUR et PRICI (EIES) et Plan de gestion Environnemental et Social (PGES), Plan de Gestion des Déchets de Chantier, Suivi Environnemental de Projet (Voirie et autres infrastructures)

-Formateur en Montage et Gestion des Projets (Cycles de vie de Projets)

-Coordonnateur Cinéma Mobile - Sensibilisation social et Environnementale à SFCG

-Consultant Prospective et Planification en Développement local

-Consultant pour le Schéma Régional d'Aménagement du Territoire Bas-Sassandra (CI)

-Consultant pour l'Etude sur la libéralisation de la filière des Hydrocarbures en CI

-Consultant Chargé d'Etudes à Search for Common Ground (SFCG) Région 18 Montagnes

-Agent Terrain Projet Foncier rural à Search for Common Ground

-Spécialiste en analyse des conflits

-Spécialiste en analyse sociale

-Spécialiste en foncier rural



Mes compétences :

Développement local

Études d'impacts

Methodes