Arsène KAFANDO

Fonctionnelle



Analyse, Conception et Développement d’application informatiques

Administration et mise en place de base de données

Tests de recettes et mise en production

Formation Java, XML

Sécurité informatique : mise en œuvre de procédures destinées au bon fonctionnement d’un système d’information, normes de codage.





Technique



Méthodes : UML, MERISE

Matériels : PC

Système / Réseaux : Windows, Linux (Ubuntu, Fedora, Debian)

SGBD : MySql, Infobright, Oracle, Gti (technologie propriétaire de JOUVE)

Technologies : Java, J2ee, Androïd, RichFaces, Hybernate, Php, Xml, Xsl (Xslt + Xsl-fo), JavaScript, Visual-Basic, CSS, Openlaszlo, AJAX, JSF, EJB, JSP, PL/SQL, CVS, SVN, Maven, Spring

Progiciels : Open Office, Microsoft Office, Eclipse, FireWorks, Dreamweaver, MS Visual Basic, Crystal Report, oxygen, phpCollab, Visual Paradigm, AMC designer, Powerdesigner, PLSQL Developer

CMS : SPIP, JOOMLA



