Arsène KONAN

J'ai été chargé de projet à UCAS, je n'y suis plus depuis juillet 2012. Désormais, je suis Coordonnateur projet à UIREVI et chargé de formation dans la même structure. En outre, je suis chargé de cours en Marketing, en Processus de Production dans les Media et Distribution et en Management de la Force de Vente. Je cherche à remettre sur pied mon cabinet d'étude et de formation continue ouvert à Abidjan en 2009, toujours fonctionnel mais de façon plutôt timide. Mon désire, c'est de trouver un local à San Pedro où je réside.