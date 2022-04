Ingénieur géologue de conception, M. Arsène MPIKA MOUKOKO est un jeune ingénieur dynamique, ayant la faculté d'apprentissage rapide qu'il a déjà prouvé en travaillant dans des disciplines variées des géosciences en qualité de chef de projet: étude de projets, laboratoire géotechnique, réalisation des essais géotechniques in situ, campagnes géophysiques.

Ayant une bonne connaissance en géologie fondamentale et pétrolière, il est ouvert à des nouveaux défis et aime travailler en équipe et est aussi à l'aise comme chef d'équipe.

Ce qui le captive et le motive c'est confronter ses connaissances et sa réflexion à des problèmes délicats et aimerait intégrer une équipe certifiée de géophysiciens ou géologues exerçant dans les secteurs minier ou pétrolier, où l'expertise dans les méthodes d'investigation et de compréhension des objets géologiques atteint son paroxysme.



