Je suis OBRO N'guessan Arsène Kévin , Ingénieur des Travaux Publics. Fraichement sorti de L'Ecole Supérieure des Travaux Publics(ESTP) ,je suis en quette de défis à relever. Pour relever ces défis je sais compter sur ma rigueur, mon esprit d’équipe, mon amour du travail bien fait et j en passe. Pour plus d'information sur ma personne veuillez me contacter personnellement sur mes contacts enregistrer sur ce site.



