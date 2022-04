Arsene OTENDE

Management de la maintenance ;

- Mise en place du logiciel de Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur (G.M.A.O) ;

- Mise en place d’une maintenance basée sur la fiabilité (études des criticités des équipements,

AMDEC) ;

- Coordination, suivi et pilotage de la maintenance Multi site (sites industriels et sites tertiaires) ;

- Gestion du budget maintenance ;

- Chiffrage et réponse aux appels d’offres;

- Sureté de fonctionnement des systèmes industriels;

- Expertise des machines tournantes par analyse vibratoire ;

- Expertise des installations électriques par thermographie infrarouge selon le document

technique APSAD D19 et délivrance d’un compte rendu Q19 ;

- Management de la sécurité ;

- Etude et gestion des risques environnementaux.