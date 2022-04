Je suis une personne serviable, attentionnée, rigoureuse. J’ai acquis 11 années d’expériences professionnelles dans le domaine de la gestion des stocks et 6 années dans le domaine documentaire et archivistique. Je suis capable de travailler en indépendance et même en équipe.



Mes compétences :

Magasinier

Bibliothécaire

Documentaliste

Enquête,monitoring en santé et droit de l'homme

Microsoft Word

Microsoft Excel

Archivage