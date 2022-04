Arsène Tony NZIMO

Célibataire sans enfant

Ingénieur UCAC-ICAM avec des compétences dans la planification, l'analyse, les statistiques, la bureautique, la supervision, la logistique, le management et la gestion de projet



BTS en maintenance industrielle

Ingénieur ICAM en Afrique (ISTAC) en sciences et techniques de l'industrie



De nombreux stages académiques:

+ Opérateur de maintenance au sein de CMS NOMECO

+ Projet technicien au sein de CFAO Congo

+ 4 périodes de stage d'élève ingénieur au sein de DIT

+ 1 projet de mission industrielle



Superviseur planning (TOS) au sein de l'entreprise DIT pendant 3 ans travaillant de manière régulière sous forte pression. Je suis régulièrement appelé à dynamiser les employés et stabiliser la production pendant les moments de faible productivité

Un an et demi en tant que responsable commercial au sein d'une PME: Industrail Service Company SARL où ma stratégie est de gagner les marchés d'approvisionnement des pièces très rares afin de m'installer comme fournisseur crédible.

Une nouvelle expérience comme Logistic manager officer depuis le mois d'Avril 2014 où je me charge de la mise en place du projet Guinness et de l'instauration des méthodes qualités.

Je m'oriente beaucoup plus vers l'amélioration continue, les innovations et la mise en place des projets et des solutions. Acteur d'un management participatif, je vise l'excellence part la collaboration, la discipline, la remise à niveau et l'organisation



Langues parlées: Français et Anglais



Mes compétences :

Innovation

Amélioration de process

Chaine logistique

Organisation professionnelle

Planification

Commercial

Esprit d'equipe

Leadership