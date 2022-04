Arsene VELLARD

Depuis Decembre 2009 : GSM Europe/Billabong-Chef de Produit Men/Boys Accessoires et Surf Network(Wetsuits & Hardware)

Organiser et coordonner les Operations Marketing

-Analyse des résultats commerciaux et les performances des collections(Chiffres d’affaires, References, Sku’s)

-Realisation de veille concurrentielle(Tendances et Relevé de prix et comparatifs de segmentation de prix)

-Conception du plan de collection en adéquation avec l’analyse des résultats, les attentes du marché et les nouvelles opportunités

Organiser et coordonner les Operations Design

-Définition avec le Directeur Design des éléments de tendances qui doivent caractériser la cible commerciale visée

-Validation des thèmes et produits, Selection des matières et Participation a la sélection des idées, matières, gamme de couleur….

-Gestion du planning de collection

Organiser et coordonner les Operations commerciales

-Elaboration la politique de prix

-Gestion de la prévision des ventes

-Formation des equipes commerciales sur les éléments de collection a vendre

-Mise en œuvre d’operations commerciales afinde dynamiser les ventes