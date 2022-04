Arsène VIGAN

Doctorant en Administration publique à l'Université de Lausanne, je suis consultant en organisation et gestion des ressources humaines. J'ai conseillé, formé et coaché de nombreux employés et cadres d'organisations privées et publiques africaines. J'ai également enseigné le management des ressources humaines dans les universités et grandes écoles du Bénin.



Mes compétences :

Conseil

Politiques publiques

Gestion des ressources humaines

Recherche scientifique

Coaching

Ingénierie de formation

Analyse de données

Enseignement universitaire

Gestion de projet