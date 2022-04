Arsénio Livio PINA SILVA

BONJOUR,



je suis actuellement en recherche d'un contrat de professionnalisation pour un BTS bâtiment.



En janvier 2015 j’ai effectué la formation d’assistant chef de chantier gros œuvre au sein du centre AFPA la treille à Marseille et j'ai obtenu mon diplôme en octobre de 2015.



Ma formation et mes expériences professionnelles m'ont donné envie de m'orienter vers un BTS Bâtiment et obtenir la qualification de Chef de chantier.



Le secteur du bâtiment m’a toujours passionné et j’en connais les exigences. Aimant le terrain, étant polyvalent et organisé je m’investirai totalement dans votre entreprise.



Intégrer votre Entreprise représente pour moi un objectif d’avenir professionnel.

Je me tiens à votre disposition pour tout entretien et vous remercie de l’intérêt que vous voudrez bien apporter à ma candidature.



Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.



Mes compétences :

Planing journalier des équipes

Participation à l'élaboration du PPSPS

Implatation d'ouvrages

Installation d'un chantier du gros oeuvre

Evaluation des besoins en mais d'oeuvre, matériaux

Faire respecter les régles de sécurité

Topographie

Elaborer des modes opératoires

Dossier de chantier avec les différentes intervena

Lecture de plan

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Internet

Autocad