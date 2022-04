Au tout début Artana Dial était un Center effectuant des appels entrants et appel sortant (Assistance et prise de rendez-vous), mais elle a connu une forte évolution depuis sa création. Actuellement, elle peut offrir plusieurs prestation comme les traitements photos, la création de site internet et le référencement; en plus de cela elle s'est beaucoup évoluée aussi dans le monde du Call Center; si au début on ne faisait que des appels entrants pour assistance et sortant pour les prises de rendez-vous, actuellement nous pouvons vous aider dans les traitements de vos données, vos comptabilités ou être vraiment votre assistante virtuelle.



Mes compétences :

Télévente

Reception d'appels

Appels sortants

Qualification fichier

Prise de rendez-vous

Création de trafic