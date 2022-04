Nous sommes un jeune cabinet d'études architecturales, de décoration et de direction de projets 'Artea Architecture' implanté à Tunis en Tunisie et formé de deux architectes, d’une architecte d’intérieur et d’une graphiste.

De la pureté des formes et volumes, de la richesse des matériaux et textures nous nous inspirons pour une architecture qui allie modernité et authenticité.

Nous nous tenons à votre disposition pour mener à bien toute opération que vous choisirez de nous confier et nous sommes disposés à accepter tous types de travaux:



- Conception de projets (plan et volumétrie)

- Rendu de façades et de perspectives (intérieures et extérieures)

- Permis de bâtir

- Décoration et aménagement d’espaces intérieurs et extérieurs.

- Direction des travaux.

- Design graphique…..

- Réalisation en 3D des projets

- Élaboration des plans de synthèse

- Coordination des études et travaux entre les différents intervenants sur un projet



Sachez en outre, que nous disposons des outils matériels et graphiques nécessaires pour la réalisation de vos travaux :

- Maîtrise des logiciels de DAO, CAO

- Autocad 2D et 3D

- 3Dmax (avec moteur de rendu Vray )

- Photoshop, llustrator

- Sketchup…..



Cordialement,

Artea Architecture



Mes compétences :

Architecture

Infographie