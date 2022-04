Conseil et gestion de votre Infrastructure Service :



Votre Infrastructure Service est le noyau de votre système d’information, elle est le reflet du bon fonctionnement de votre organisation et véhicule une image de modernité.

Mais elle est de plus en plus complexe à sécuriser, à maintenir, à manager, à comprendre et son coût réel reste difficile à évaluer.

L’innovation permanente et la multiplicité des technologies et solutions en font une véritable « nébuleuse »

ARTEMIS-RD vous aide à vous réapproprier vos choix et n’être plus tributaire des vendeurs de solution.

En réponse aux sujets actuels qui préoccupent les entreprises, associations et collectivités, nous avons développé une expertise :

* Mise en place de service support, aide au maintien de votre infrastructure,

* Recensement et évaluation des risques (Sauvegardes, PRA : plan de reprise d’activités, PCA : plan de continuité de l’activité),

* Conseil et aide :

- à la mise en place de solutions de messagerie collaborative,

- à l’externalisation et /ou l’internalisation des logiciels et des données (cloud, datacenter, solutions hybrides……),

- au traitement des flux documentaires (Numérisation, GED, GEC…..)



Nos équipes présentes en Languedoc-Roussillon et PACA sont à votre disposition.