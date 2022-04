Arteno BARBAROSSA

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

de fév 2013 à aujourd'hui

BOBST - Villeurbanne 69628

Projets d’industrialisation de machines pour la transformation du carton ondulé .



de juin 1998 à novembre 2012

IMECA-Groupe MICHELIN Montagny 69700

Projets d’industrialisation de presses de cuisson,outillages de production…

Design to cost d’unité de confection, pneus poids lourds



de 1990 à 1998

IRELEC- ST Martin d’Hères 38100

Mécanique de précision(optique)

Protection biologique d'équipements expérimentaux et de génie civil (rayonnement X et neutronique)Cryogénie-vide

Projets d’équipements scientifiques, principalement pour le pôle international de recherche, de Grenoble :ESRF, ILL, SBT …



de 1987 à 1990

TC-HP Briançon 05100

Projets de machines à ressorts



de 1984 à 1987

Sociétés d’intérim (13) Dessinateur « études 1 » dans la pétrochimie, emballage….





Langues : anglais technique ; Italien courant (parlé).



Mes compétences :

AMDEC

Autocad

DAO

DAO Solidworks

installation

Maintenabilité

Microsoft Works

nastran

Organisation

Réalisation

Santé

Santé sécurité

Sécurité

SolidWorks

Suivi de réalisation

Data Access Object

CATIA

4th Dimension