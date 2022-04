ARTEPOLIS MONTRÉAL

Michel J.

Cabinet conseil en ingénierie culturelle et touristique

Artepolis est né dans la foulée des Forums des solutions pour le développement durable et son positionnement stratégique est le fruit de plusieurs années d’études à l’égard des enjeux actuels du marché de la culture, du tourisme et de l’Internet. L’essence d’Artepolis Montréal est l’ingénierie culturelle, une expertise originale et innovatrice qui vise à positionner les fondements d’une nouvelle manière de penser le développement de la culture et du tourisme responsable. C’est aussi une veille concurrentielle de la culture à l’affût des nouvelles tendances à laquelle se greffe un réseau d’experts conseils pouvant apporter la créativité et une «Vision globale».

Artepolis Montréal - C’est une dimension humaine, l’échange entre les acteurs qui permet de faire émerger les valeurs partagées et les enjeux qui s’expriment sur un territoire. Notre conviction est telle qu’une Ville d’Arts et de Patrimoine ne doit non seulement se contenter d’intégrer les influences extérieures mais de proposer en cela le regard contemporain qu’elle porte elle-même sur les villes du monde. La mondialisation des villes comme aventure urbaine nous apporte de nouveaux indices socio-économiques et renforce la conviction de ceux pour qui le développement global d’une ville est étroitement associé à la capacité des acteurs de révolutionner leur «culture d’entreprise», de créer des déterminants économiques et stratégiques qui inspirent le goût du risque et l’innovation.

L’ingénierie culturelle répond à cette logique particulière qui tire sa légitimité d’un savant dosage de compétences diverses. Ainsi trouve t’on avec Artepolis Montréal des expertises telles que la médiation culturelle, la revitalisation de quartier, le marketing, les communications, l’Internet, le mécénat, la réalisation d’événements spéciaux, ou encore le design, l’architecture, l’urbanisme culturel, la promotion du patrimoine et l’exportation de projets clés en main. Nos interventions vont au-delà des études de faisabilité classiques. Nos conseils sont axés exclusivement sur l’opérationnel – des stratégies d’actions immédiates !



Politique culturelle, marketing, développement local et régional, programmation, finance, publicité et mise en marché. Œuvrant généralement avec la collaboration des entreprises culturelles, touristiques, des médias, des commanditaires ainsi qu’avec les acteurs de l’économie sociale. Une expertise qui résulte d’une démarche participative associant tous les acteurs institutionnels et associatifs du territoire dans les domaines de la culture, du tourisme, de l’urbanisme, de l’action éducative, S'ajoute à cette expérience de multiples implications dans l'organisation d'événements spéciaux : conférences, colloques, soirées Gala, expositions, spectacles, festivals. Un Cabinet conseil s’inscrivant toujours comme un fervent partisan pour le développement durable. Avec la motivation première d’observer tous les aspects qui touchent à l’amélioration et à la promotion du «cadre de vie» des quartiers, des Arts et Villes au Québec, et à l'étranger.



Compétences en ingénierie culturelle et touristique

Évaluation - accompagnement des politiques culturelles et touristiques



Étude stratégique - positionnement marketing - élaboration de projets de développement



Médiation - Assistance à la conduite de projets pour la création ou le redéploiement de structures et d’équipements culturels et touristiques



Diagnostic des potentialités d'un territoire pour la mise en œuvre d'une dynamique régionale à partir d'acteurs et de projets culturels et touristiques structurants



Suivre des dossiers de subventions et autres aides spécifiques



Management de projet - Management de qualité



Connaissance des réseaux d’acteurs culturels et touristiques canadiens - américains - européens



Mes compétences :

Conseil

Communication

Marketing

Gestion de projet

Management