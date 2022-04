Artetcouture@live.fr NEWFORMA

NEWFORMA AGREE PAR L'ETAT ECOLE SPECIALISEE DANS LE DOMAINE DE:

COIFFURE HAUTE COIFFURE CHIGNION COLORATION ET COUPE TENDANCE

ESTHETIQUE MASSAGE MAQUILLAGE ET ONGLERIE

MODELISME STYLISME DE MODE CREATION ET DESSIN DE MODE HAUTE COUTURE TENUES TRADITIONELLE ET MODERNE

EDUCATRICE CRECHE ET JARDIN D'ENFANTS

ADRESSE 02 RUE BALLAY GRANDE POSTE PAS LOIN DE LA FAC CENTRAL

TEL : 021/64/24/80 OU 0551/15/31/71 MAIL: aretcouture@live.fr



Mes compétences :

ECOLE DE MODE COIFURE EDUCATRICE