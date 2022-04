Arthangel TILEPE

VILADANSE, école de danses de société, afin de promouvoir la danse de couple. Claire, professeure de danses de societe diplomé, et Guillaume, son partenaire, vous feront découvrir et partager leur passion : rock, salsa portoricaine, chachacha, pasodoble, tango, valses et bien d'autres !



Cours collectifs, cours particuliers en salle ou à domicile, chorégraphie de mariage adaptée à vos envies, animations, stages, soirées dansantes, démonstrations... Vous avez le choix, tout est possible pour vous divertir ou vous perfectionner!!



Les cours collectifs sont dispensés à Talence et Biganos.





Mes compétences :

Animation

Chorégraphie

Cours particulier

Danse

Evénementiel