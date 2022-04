Arthur AKUESON

Nous sommes une société d'ingénierie spécialisée dans l'audit, le Conseil et l'expertise dans l'Infogérance des Infrastructures Informatiques (ACE3i :Array).



Notre savoir-faire reconnu dans les nouvelles technologies en tant que, spécialiste de l’infogérance sélective et évolutive nous permet de mettre à votre disposition une gamme de services en ingénierie, gestion des services et maintenance des infrastructures et des applications.



Vos projets informatiques requièrent fréquemment des ressources humaines complémentaires, externes ou internes. Faire appel à nos consultants spécialisés dans le secteur informatique vous permet de démarrer rapidement, sans les contraintes liées au recrutement et les risques liés à un engagement définitif.



Grâce à notre méthodologie de conduite des opérations qui traite toutes les étapes du processus d'approche de l'infogérance, depuis l'étude d'opportunité jusqu'à la conclusion du contrat de service ainsi que la gestion de votre infrastructure Informatique.



ACE3i décline son offre de services sous différentes formes :



• Mission en régie de moyenne ou longue durée.

• Mission au forfait.



Au travers de ces activités, nous sommes en mesure de couvrir de manière partielle ou globale les besoins informatiques de votre société et de prendre en charge l'entièreté de vos projets.



Notre plaquette de présentation : http://www.ace3i.com/Docs/ACE3i_plaquette_commerciale.pdf



ACE3i

66 avenue des Champs-Elysées

75008 Paris

Site web :Array



