Arthur ALMOLDA

Après l'obtention de mon Baccalauréat Technologique en Gestion-Finance, je me suis orienté vers un DUT GEA (Gestion des Entreprises et des Administrations) que j'ai validé après un stage de dix semaines au Crédit Agricole Normandie. Durant ce stage, je me suis occupé d'une opération de conquête de jeunes clients.

J'ai ensuite obtenu un Titre II Responsable Opérationnel d'Unité - Conseiller Clientèle en Bancassurance en alternance à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie (agence Alençon-Courteille).

J'ai ensuite continué sur un Titre I Dirigeant Manager Opérationnel d'Unité (équivalent Master) toujours en alternance dans la même agence.

Après l'obtention de ce diplôme, je vais m'orienter vers un second master, cette fois-ci dans le domaine des Ressources Humaines.



J'ai pu, grâce à mon alternance, voir les différents aspects du métier de conseiller clientèle en banque, que ce soit la gestion de l'accueil ou encore les entretiens clients en passant par la gestion de l'agence.