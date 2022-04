Arthur ALZIEU

Madame, Monsieur,



Naturellement porté vers les métiers de la gestion, je me suis forgé une expérience d’une dizaine d’années autour de problématiques liées à l'organisation administrative et comptable des entreprises de secteurs variés (Industrie Plastique, Métallurgique, Pharmaceutique, Distribution, Événementiel, Culturel, Artisanal, Caritatif).



Actuellement en poste, je reste néanmoins à l'écoute du marché. Mon souhait premier est de faire valoir mes connaissances techniques et humaines ainsi que mes expériences professionnelles variées pour évoluer vers un poste de comptable polyvalent au service du contrôle de gestion ou des dirigeants d’entreprise.



J'aime travailler de pair avec les différents services d’une entreprise pour donner une lecture plus économique et réelle de la société. Mon but étant de constamment apprendre par le travail au contact des autres tout en cherchant à mettre en place des process durables.



Je parle couramment l'Anglais, le Portugais et un peu l'espagnol et l'italien. J’ai travaillé pendant plusieurs années dans un environnement international mais je n’en fais pas une priorité.

Je maîtrise parfaitement divers logiciels de bureautique (Pack Office, Suite Adobe), de gestion et de comptabilité (Divers modules de SAP, AS COMPTA, Quadratus) et jouis d'une aisance avérée, alliée à un fort intérêt pour l'informatique et ses divers ERP.



Je serai enchanté de développer avec vous ces différents points.



Mes compétences :

Gestion

Comptable

Finance

Ecoute

Administration

Adaptation

Gestion de projet

Budget et Controlling