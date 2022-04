Arthur AXUS

Salarié en alternance de 20 ans, je suis actuellement en BTS au sein de la Joliverie à Saint Sebastien sur Loire.

Ayant choisi le BTS NRC (négociation relation client) comme passerelle après un Bac professionnel Vente, je pratique mon alternance au sein du Crédit Mutuel de Nantes Eraudière. Cette formation théorique étant dispensée une semaine et demi par mois, je peux ainsi mettre en pratique mes compétences commerciales afin de mettre en avant les différents produits proposés par mon entreprise à savoir : l'épargne bancaire, l'épargne financière, les assurances (mineurs/majeures), les crédits à la consommation et la téléphonie mobile.

Le choix du Crédit Mutuel et plus particulièrement du monde bancaire fût motivé par une passion que j'entretiens avec la finance depuis de nombreuses années. Passion qui trouve plus particulièrement écho avec la finance de marché. En effet je compte m'orienter à la suite de ce BTS vers une licence banque/finance.



Mes compétences :

Banque de détail