Arthur BACLET

Étudiant en fin de 5ème année à {EPITECH} , mon domaine de prédilection se base sur les technologies web (nodeJS principalement), notamment sur l'approche backend.



Mon cursus m'a permis d'être familier avec les langages orientés objet (c++, c#), ainsi que d'autres langages de référence (C)

Cependant, mes expériences professionnelles ont été plutot orientées vers les technologies web : HTML5/CSS3, JQuery/Ajax, Symfony2, MongoDB, NodeJS (Express, Sails, Ember, Angular, Backbone ...).



Ouvert sur tout types de projet, je suis habitué a travailler en équipe et je suis passionné par les technologies émergentes.



Mes compétences :

Web

Backbone.js

Bootstrap

Linux

Node.js