Arthur BANCAUD

Diplômé de l’ETPA Toulouse en Graphisme et Conception Multimédia. L'approche des projets (print, web, Flash, App, identité visuelle...) se concrétise toujours par une démarche de recherche et de documentation pragmatique qui m'amène à jongler en permanence entre graphisme et solutions techniques.





// Etude, suivi et conception de projet

// Graphiste Mobile (iPhone, iTouch, iPad ...)

// Graphiste Web

// Retouche Photo et photo-montage

// Motion-design





Pour la part Logiciel :



- Adobe Photoshop

- Adobe Illustrator

- Adobe After Effects

- Adobe Premiere

-Adobe InDesign



Mes compétences :

Maîtrise photoshop Illustrator InDesign AfterEffec

HTML