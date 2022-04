Arthur BANCKAERT

Après l'obtention du baccalauréat scientifique puis 2 années d'études de médecine, j'ai commencé à étudier la programmation informatique en autodidacte sur divers sites et blogs internet.

Je me suis donc tourné vers une licence d'informatique général à La Rochelle.



Je continue actuellement à perfectionner mes connaissances de développeur web PHP, en suivant une formation à l'ENI de Niort et ainsi me permettre d'intégrer la vie active afin de mettre à profit mes capacités.



Mes compétences :

jQuery

Symfony2

JScript

HTML5

AJAX

SQL

PHP5

MySQL

Microsoft Office

CSS3

Apache WEB Server