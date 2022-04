Arthur Barutel, née le 20/12/93, titulaire d'un Bac Es, actuellement en 1ère année de communication a l'Iscom, je suis quelqu'un de très ouvert, drole, sérieux, sociable et qui a envie de découvrir. Je suis passionné de musique, je suis leader/pianiste/bassiste du groupe pop rock Whatever, j'étudie dans le domaine de la communication et j'aimerai plus tard travailler dans la communication, l'évènementiel, la publicité ...



Mes compétences :

Musique

Bon contact

Sport de glisse

Agréable et optimiste