Je suis étudiant en Gestions des Entreprises et Administration et je suis actuellement à la recherche d'un stage conventionné, dans les sciences de gestions, à compter du 01 mai 2016 au 31 août 2016. Motivé, rigoureux et dynamique je suis prêt à répondre à vos attentes.



Mes compétences :

Direction de projet

Communication

Microsoft Access

Assiduité

Dynamisme