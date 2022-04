Arthur BEYINA LEBOUMA

Arthur BEYINA collaborateur dans un cabinet d'avocats depuis 4 ans;

Actuellement en fin d'étude en master contentieux et arbitrage des des affaires,titulaire d'une maîtrise en droit des affaires;

Maîtrise des contentieux international des affaires, bancaire, transport,social,propriété intellectuelle,immobilier,fiscal et assurance.

Suivi des dossiers, rédaction administrative et judiciaire (contrats avec clauses particulières de réserve ou de protection, statuts,procès-verbaux de conciliation,rapport),audit social, transaction, recouvrement des créances, conseils juridiques.