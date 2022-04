Actuellement en première année d'un DUT Génie Mécanique et Productique à Amiens, je dois entreprendre une interview avec un professionnel dont le métier souhaité et qui m'intéresse est Ingénieur en Mécanique. Si vous êtes Ingénieur en mécanique et que vous avez le temps de répondre à quelques questions, je vous serait profondément reconnaissant.

Merci à vous