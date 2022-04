Arthur BOUGON

En recherche Active.



Désireux de développer et accroître mes compétences techniques, je souhaiterai mettre au service de votre Maison mes qualités personnelles (curiosité, dynamisme, rigueur) et mon intérêt pour les fonctions relevant de la vente et de la communication alliance les relation humaines/clients.

De plus, j’ai eu, par le passé, l’opportunité d’acquérir une approche dans le domaine commercial à travers différents postes de vente et de gestion de point de vente. Par ailleurs, une année passée en Australie m’a permis de renforcer mon apprentissage de l’anglais et également de découvrir une vision différente et enrichissante des techniques de vente.



Mes compétences :

Dessin technique

Vente

Barman