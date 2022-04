Arthur BOURGEOIS

Récemment diplômé de l'ESC Lille - Skema Business School, je possède 1 an d'expérience en contrôle de gestion siège principalement acquis au sein d'un groupe pharmaceutique internationale.

Mes compétences aujourd’hui: Création et suivi de reportings, analyse de données, Clôtures, construction budgétaire et maîtrise des logiciels Excel, SAP, BW.

Je recherche aujourd’hui toutes missions en lien avec le contrôle de gestion, sur le territoire national.

N'hésitez pas à me contacter pour en discuter.



Mes compétences :

SAP

Microsoft Excel

Microsoft Office