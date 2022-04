Arthur BRAILLON

Bienvenue sur mon profil Viadeo



Ingénieur Mécanique passionné d'Art et de Design, je m'attache sans cesse à conserver un lien étroit entre technique et créativité. Cette démarche m'amène à explorer différents secteurs de l'ingénierie et des arts appliqués, en utilisant la conception de produit comme vecteur commun.



A l'heure de la dématérialisation à outrance, je suis persuadé de l'importance majeure des objets dans le quotidien de l'Homme. Il s'agit dorénavant de combiner les technologies et les savoir-faire pour retrouver l'essentiel, qu'il soit dans la fonction ou dans la fiction.



Mes compétences :

Solidworks

Retail Design

Microsoft Word

Microsoft Visio

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Keyshot

CATIA

Autocad

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator