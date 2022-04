Arthur BROSSAUD

Actuellement à l'IAE de Lyon en Master 1 Management des Equipes et de la Qualité et en alternance depuis 2 ans chez GRDF, je recherche une alternance dans le domaine des Achats Indirects correspondants au Master 2 Management des Achats Indirects de l'IAE de Lyon que je souhaite intégrer.



Mes compétences :

SolidWorks

Communication

AutoCAD

Organisation

Gestion de projet

Dynamisme

Anglais

Microsoft Word

Power Stations

Project Management

Six Sigma

Autodesk Inventor

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint