Je suis actuellement en deuxième année de BTS SIO (Services Informatiques aux Organisations) option Développement et je m'oriente l'année prochaine vers une Licence Professionnelle E-Commerce et Marketing Numérique. Je recherche donc un STAGE dans ces domaines. Je suis disponible à partir de mars 2019.



Me contacter : arthur.caplet@gmail.com



Mes compétences :

OpenOffice (Writer, Calc, Impress)

Internet

Pack Office (Word, Excel, PowerPoint, Access)

Microsoft Visual Studio

MySQL

PhpMyAdmin

VB, C#, SQL, HTML, CSS, PHP