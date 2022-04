Arthur CAURAS

- Réalisateur et auteur de 2 courts-métrages de fiction, "JOUR APRES JOUR" (2004, Super 16mm) et "POINT ZERO" (à venir, Red One camera), ainsi que d'un documentaire d'une heure sorti en DVD chez We prod, "TOUTES LES FORCES" (2010).



- Réalisateur et monteur de reportages, bande-annonces, coulisses, vidéos de présentation sur les événements sportifs de combat de tous genre : MMA, Pancrace, Kung Fu Wushu, Grappling, Kickboxing, Karaté (...).



- Nombreuses prestations audiovisuelles : cadreur pour W9 d'un reportage sur la Police le 31 décembre, réalisateur de reportages promotionnels pour la sortie du jeu vidéo "SUPREMACY MMA" sur Playstation 3 et XBOX360, d'un reportage promo sur la sortie du livre "TATTOOISME", ...





Une partie de mon travail ici :

https://vimeo.com/arthurcauras



Mes compétences :

Réalisateur

Monteur