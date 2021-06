Arthur CHAPRON (ARTHUR CHAPRON)

Ma formation universitaire ma permis dacquérir des connaissances solides en droit public. Jai ainsi pu me familiariser avec des domaines aussi variés que le droit administratif des biens, le droit de lurbanisme ou le droit des finances publiques. Lors de mon Master 2, je me suis plus spécialisé dans le droit public des affaires. Au terme de cette année détude, j'ai entrepris une thèse, sur le thème des contrats publics de R&D.



La réalisation de mon doctorat m'a permis de développer de nombreuses compétences transverses liées à la gestion de projet tout en renforçant mon esprit critique. De surcroît, la transdisciplinarité de mon objet détude ma conduit à mintéresser à des branches juridiques connexes, telles que le droit de la propriété intellectuelle, le droit fiscal et le droit des aides publiques.



Parallèlement à la préparation de cette thèse, jai rejoint léquipe de la Plateforme Régionale des Achats de la Région PACA. Recruté en qualité dacheteur expert, jai d'abord été chargé de piloter la mise au point dun outil numérique daide à la décision en matière de commande publique innovante. Cet objectif atteint, mes fonctions ont sensiblement évolué vers un accompagnement soutenu des services déconcentrés de lÉtat, en ce qui concerne la sécurisation juridique de leurs opérations contractuelles à forts enjeux politiques.



Désormais docteur en droit, je souhaite mettre à profit mes acquis académiques et universitaires au service de projets innovants.