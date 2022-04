Arthur CHARPENTIER

Bonjour,



J'ai intégré le groupe BNP PARIBAS en tant qu'étudiant en alternance en 2007.

Ayant obtenu mon BTS Management des Unités Commerciales en Juin 2009, j'ai obtenu un poste en tant que conseiller de clientèle Particuliers.



J'ai jusqu'à aujourd'hui continué à poursuivre des études en interne en validant deux autres BTS spécialisés dans la banque et sur les deux marchés ( particuliers et professionnels) afin d'approfondir et capitaliser un maximum de connaissances dans le domaine où j'exerce. Ceci est une réelle plus value pour moi aujourd'hui tant sur les connaissances produits, que sur les techniques commerciales.



Ma mission actuelle est de gérer un portefeuille de clients, les accompagner dans des projets plus ou moins long terme, les avertir et conseiller sur une large gamme de produits et de services allant de l'épargne, le crédit, l'assurance ou la protection.



Ayant un goût prononcé pour les challenges et la réussite, je suis toujours à la recherche d'accomplir mes objectifs fixés dans le soucis de respecter le principe de primauté du client.



Mes compétences :

finances

banque

commercial

rugby

Suivi des commandes

Relation client

Accueil physique et téléphonique

Organisation administrative

Prospection commerciale

Communication commerciale

Opérations courantes en banque

Prise de rendez vous

Travail en équipe

Gestion de planning

Prospection téléphonique

Phoning

Negociation