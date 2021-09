Arthur CLÉRÉ

Arthur, passionné d'Entrepreneuriat, de Marketing et de Sales, papa d'un (merveilleux) petit César, Co-Founder d'Unit RH, un Cabinet d'Externalisation de la Paie à Lille : https://unitrh.com/



Unit RH c'est un business model sain, 100% autofinancé, dirigé par 3 associés heureux d'apprendre chaque jour à déplacer des montagnes (ou parfois des collines).



Notre mission : Remettre de l'éxigence (beaucoup) et de la gestion humaine (tout autant) dans la Paie. Comment ? En s'entourant de Gestionnaires de Paie Sénior, en réduisant la taille des portefeuilles paie, et en automatisant le maximum de tâches pour maximiser les temps de contrôle.



AUCUN bulletin de paie n'est envoyé sans voir été contrôlé individuellement (c'est ça, l'éxigence).



Résultat ? 93% de satisfaction clients en 2020 (désolé pour les 7% restant, on fera mieux en 2021), une croissance annuelle de 64% et un objectif de 20 collaborateurs en 2022.



Rien de révolutionnaire, mais un sens accru du service client et du travail bien fait.



Je suis toujours ravi d'en apprendre davantage sur mon réseau, alors n'hésitez pas à envoyer un petit MP !



Arthur